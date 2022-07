Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat im Trainingslager in England seine zweite Testspielniederlage kassiert. Gegen den Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest verlor die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz am Mittwochabend 1:3 (1:2).

Lyle Taylor per Doppelpack (8./20.) und der 18-jährige Lukas Ullrich per Eigentor (84.) sorgten für Nottinghams Sieg, Hertha-Youngster Derry Scherhant (44.) hatte zwischenzeitlich verkürzt. Schwarz begann mit einer besseren B-Elf und wechselte zur Pause fast komplett durch. Bei den Engländern standen die beiden Bundesliga-Zugänge Taiwo Awoniyi ( Union Berlin) und Moussa Niakhate (FSV Mainz 05) in der Startelf, der angeschlagene Omar Richards ( Bayern München) pausierte.

Vor vier Tagen hatten die Berliner bereits gegen den englischen Drittligisten Derby County 0:1 verloren. Am Samstag geht es für den Tabellen-16. der vergangenen Saison zurück in die Heimat. Erstmals ernst wird es in der ersten DFB-Pokal-Runde am 31. Juli bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig.