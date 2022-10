Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat für die Besetzung des Cheftrainerpostens neben dem Dänen Jess Thorup offenbar auch den früheren Hoffenheimer Coach Alfred Schreuder (derzeit Ajax Amsterdam) in die engere Auswahl genommen. Dies berichtete der kicker am Montag.

Der 49-Jährige hat seinen Posten beim niederländischen Rekordmeister allerdings erst im Juli angetreten und besitzt einen Vertrag bis 2024. Ajax führt die Tabelle in der Eredivisie an.

Am vergangenen Wochenende hatten die VfB-Verantwortlichen, Vorstandschef Alexander Wehrle und Sportdirektor Sven Mislintat, davon gesprochen, dass man zeitnah Gespräche mit zwei Kandidaten führen werde. "Wir brauchen einen Trainer, der entwickeln kann, aber vor allem auch die Mannschaft siegfähig bekommt", hatte Mislintat das Anforderungsprofil beschrieben.

Am Sonntag weilte der Däne Thorup (52), bis Mitte September beim Champions-League-Teilnehmer FC Kopenhagen tätig, angeblich zu Gesprächen in Stuttgart. Fotos in dänischen Medien zeigten Thorup, der von 1996 bis 1998 für den KFC Uerdingen gespielt hatte und Deutsch spricht, bei der Ankunft.

Der VfB hatte sich am Montag vergangener Woche von Pellegrino Matarazzo getrennt. Dessen Co-Trainer Michael Wimmer hatte die Mannschaft am Samstag im Kellerduell gegen den VfL Bochum (4:1) zum ersten Saisonsieg in der Bundesliga geführt. Wimmer leitete auch am Montag das Training der Profis, die am Mittwoch im DFB-Pokal den Zweitligisten Arminia Bielefeld empfangen.