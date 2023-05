Marco Rose erhob sein Wasserglas und begann demonstrativ zu zittern. "Mache ich den Eindruck, als ob ich mega angespannt wäre?", fragte RB Leipzigs Trainer rhetorisch, als sich der ein oder andere Schluck vor ihm auf das Pressepodium ergoss. Ein Reporter hatte Rose bei der Pressekonferenz vor dem Halbfinale im DFB-Pokal beim SC Freiburg nach seiner Anspannung gefragt - der Coach antwortete auf seine ganz eigene Weise.

"Ich bin angespannt und freue mich auf morgen, aber dass du jetzt aus den 20 Minuten bis hierhin ziehst, dass ich anders angespannt bin als sonst: Da malst du dir die Welt, wie du sie brauchst", sagte Rose vor der Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) schmunzelnd. Nur vier Tage später reisen die Leipziger auch in der Liga zum Schlüsselspiel im Kampf um die Champions-League-Plätze in den Breisgau.

Er sei diese Art von Anspannung jedoch gewohnt, sagte Rose. "Das ist morgen ein Pokal-Halbfinale. Wenn wir da nicht angespannt wären, dann wäre ja irgendetwas falsch. Aber ich bin ja jetzt nicht mehr oder weniger angespannt", sagte der 46-Jährige: "In meinem Beruf ist es immer wieder dasselbe Spiel. Ich habe diese Woche irgendwo gelesen: die Woche der Wahrheit. Wie viele Wochen der Wahrheit gibt es eigentlich in einem Profitrainerjahr?"