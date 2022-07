Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich in der Offensive verstärkt.

Magdeburg (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich in der Offensive verstärkt. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, kommt Ömer Beyaz auf Leihbasis bis Saisonende vom Bundesligisten VfB Stuttgart. Für die Schwaben absolvierte der 18-Jährige in der abgelaufenen Saison vier Bundesligaspiele und eine Partie im DFB-Pokal.