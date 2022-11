Jonas Hofmann ist keine drei Wochen vor dem ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar wieder fit.

Mönchengladbach (SID) - Jonas Hofmann ist keine drei Wochen vor dem ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar wieder fit. Der 30-Jährige, der in den WM-Plänen von Bundestrainer Hansi Flick eine zentrale Rolle einnimmt, steht im Heimspiel von Bundesligist Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart in der Startelf.

Hofmann hatte im DFB-Pokal am 18. Oktober eine Schultereckgelenkssprengung ohne knöcherne Beteiligung erlitten. Ohne Hofmann hat die Borussia zuletzt gegen Eintracht Frankfurt (1:3) und beim Tabellenführer Union Berlin (1:2) verloren.

Bei der WM bestreitet Deutschland am 23. November sein erstes Spiel gegen Japan. Am 10. November nominiert Flick seinen Kader.