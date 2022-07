Düsseldorf (SID) - Simon Rolfes geht voller Selbstbewusstsein seine neue Rolle als Sport-Geschäftsführer von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen und Nachfolger von Rudi Völler an. "Rudi hat eine fantastische Karriere gemacht als Spieler und in unterschiedlichen Positionen. Ich bin auch ambitioniert und versuche, meine Fußstapfen zu hinterlassen", sagte der Ex-Nationalspieler bei einer Diskussionsrunde der Rheinischen Post dem SID.

Der 62-jährige Völler, Weltmeister von 1990, hatte mit Abschluss der vergangenen Saison seinen Abschied als Sport-Geschäftsführer gefeiert. Er sitzt künftig im Bayer-Aufsichtsgremium Gesellschafterausschuss. Rolfes war zuvor Sportdirektor bei den Leverkusenern gewesen.

Der 40-Jährige hofft, dass der Werksklub nach gelungener Vorbereitung auch in den ersten Pflichtspielen seine Ambitionen unterstreichen wird. "Wenn Ergebnisse gefragt sind, die ersten Spiele sind, da müssen wir da sein", äußerte der ehemalige Mittelfeldspieler, "wir versuchen, die Spieler in die richtige Stimmung zu bringen, dass sie fokussiert sind." Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gastiert Bayer in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde beim Drittligisten SV Elversberg.