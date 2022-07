Sportradio Deutschland überträgt am Freitagabend das DFB-Pokalspiel zwischen 1860 München und Borussia Dortmund ab 20.45 Uhr live und in voller Länge.

Köln (SID) - Sportradio Deutschland überträgt am Freitagabend das DFB-Pokalspiel zwischen Drittligist 1860 München und Vizemeister Borussia Dortmund ab 20.45 Uhr live und in voller Länge. Zudem präsentiert der Sender zu jeder Anstoßzeit des DFB-Pokals eine Konferenz oder Live-Schalten in das aktuelle Spielgeschehen.