Das DFB-Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr/Sky und ARD) zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig wird auch live von Sportradio Deutschland übertragen.

Köln (SID) - Das DFB-Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr/Sky und ARD) zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig wird auch live und in voller Länge von Sportradio Deutschland übertragen. Der Leipziger Sender ist Deutschlands 24/7 Sportradio und ist bundesweit empfangbar im Radio über DAB+ und im Stream (u.a. via sportradio-deutschland.de).

Die Übertragung beginnt mit Vorberichten und Interviews um 19.30 Uhr und endet bei einer Entscheidung nach 90 Minuten gegen 22.15 Uhr, im Falle einer Verlängerung entsprechend später.