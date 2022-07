Frankfurt am Main (SID) - Rekordsieger Bayern München ist laut Sportwettenanbieter bwin großer Favorit auf den Titel im DFB-Pokal. Die Siegquote für den 20-maligen Champion liegt bei 2,6. Dahinter folgt Borussia Dortmund: Sollte das Team des neuen Trainers Edin Terzic den Pokal holen, zahlt bwin das 6,00-fache aus.

Ebenfalls zum engeren Favoritenkreis zählt Titelverteidiger RB Leipzig. Wiederholen die Sachsen ihren Triumph, belohnt dies bwin mit einer Quote von 9,00. Für den SC Freiburg, der in der vergangenen Saison erst im Finale an Leipzig gescheitert war, beläuft sich die Quote auf 34,00.