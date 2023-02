Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss vorerst auf seinen Profi Pascal Stenzel verzichten. Der Defensivspieler hat sich in der Partie gegen den 1. FC Köln am vergangenen Samstag (3:0) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt nach Angaben der Schwaben zwei bis drei Wochen aus.

Der 26-Jährige war erst in der 81. Minute für Waldemar Anton eingewechselt worden. In der laufenden Spielzeit kommt Stenzel auf elf Einsätze in der Liga und drei im DFB-Pokal (ein Tor).