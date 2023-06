Nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga hat Arminia Bielefeld sich auf der Torhüterposition neu aufgestellt. Leo Oppermann kommt per Leihe vom Zweitligisten Hamburger SV, das teilte die Arminia am Freitag mit. Der 21-Jährige war in den beiden vergangenen Spielzeiten Stammtorwart der zweiten Mannschaft des HSV in der Regionalliga Nord.

"Wir beobachten Leo schon länger und kennen seine Leistungsdaten der vergangenen Jahre", sagte Bielefelds Trainer Mitch Kniat: "Wir glauben daran, dass er bei uns den nächsten Schritt im Profibereich gehen kann und uns mit seinen Qualitäten weiterhelfen wird."

In der vergangenen Saison hatte Martin Fraisl das Bielefelder Tor gehütet, der Österreicher wird aber wohl nicht mit dem Verein in die 3. Liga gehen.