Aufsteiger Rot-Weiss Essen geht mit Christoph Dabrowski als Trainer in die 3. Fußball-Liga.

Essen (SID) - Aufsteiger Rot-Weiss Essen geht mit Christoph Dabrowski als Trainer in die 3. Fußball-Liga. Der Ex-Profi, der in der vergangenen Saison den Zweitligisten Hannover 96 zum Klassenerhalt führte, erhält an der Hafenstraße einen Vertrag bis 2024.

"Ihn zeichnen Fleiß und Wille aus, zudem hat er bereits nachgewiesen, dass er junge Spieler weiterentwickeln kann", sagte Sportdirektor Jörn Nowak. "Mit meiner Mannschaft möchte ich emotionalen, aktiven und aggressiven Fußball spielen und die Fans begeistern", sagte der neue Coach, der in der Bundesliga für Werder Bremen, Arminia Bielefeld, Hannover und den VfL Bochum spielte.

RWE hatte sich vor dem Saisonendspurt in der Regionalliga von Trainer Christian Neidhart getrennt, Sportdirektor Nowak hatte als Teamchef den deutschen Meister von 1955 nach 15 Jahren zurück in den Profifußball geführt.