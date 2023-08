Im Duell der Zweitliga-Absteiger ist Arminia Bielefeld gegen Jahn Regensburg am Sonntag in der 3. Fußball-Liga über ein 1:1 nicht hinausgekommen.

Im Duell der Zweitliga-Absteiger ist Arminia Bielefeld gegen Jahn Regensburg am Sonntag in der 3. Fußball-Liga über ein 1:1 (1:1) nicht hinausgekommen. Die Ostwestfalen verpassten damit den zweiten Saisonsieg, während die Oberpfälzer immer noch ungeschlagen sind. Florian Ballas (12.) brachte den Jahn in Führung, Gerrit Gohlke (20.) gelang der Ausgleichstreffer.