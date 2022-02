Drittligist MSV Duisburg ist mit seinem Einspruch gegen die Wertung der Heimniederlage gegen Borussia Dortmund II (1:3) am 6. Februar gescheitert.

Köln (SID) - Fußball-Drittligist MSV Duisburg ist mit seinem Einspruch gegen die Wertung der Heimniederlage gegen Borussia Dortmund II (1:3) am 6. Februar gescheitert. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wies den MSV-Protest am Montag als "zulässig, jedoch in der Sache nicht begründet" zurück.

Nach Ansicht des MSV war der eingesetzte BVB-Kapitän Franz Pfanne wegen einer im Spiel zuvor erhaltenen fünften Gelben Karte nicht spielberechtigt. Das Sportgericht begründete seine Entscheidung damit, dass für Pfanne in den Spielberichten vor dem Duell mit Duisburg lediglich vier Gelbe Karten vermerkt gewesen seien.