Dynamo Dresden hat zunächst die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Sachsen gewannen bei Borussia Dortmund II mit 2:0 (1:0). Die Dresdner profitierten von der 1:2 (0:1)-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters Viktoria Köln bei Aufsteiger SpVgg Unterhaching. Allerdings kann 1860 München am späten Nachmittag beim SV Sandhausen mit einem Sieg wieder an Dresden vorbeiziehen.

Stefan Kutschke (4.) und Dennis Borkowski (77., Foulelfmeter) trafen für Dynamo. Simon Skarlatidis (15.) und Moritz Fritz (53.) schossen die Treffer für die Hachinger, Simon Handle (80.) gelang das Anschlusstor für die Rheinländer. Die Münchner Vorstädter sind zunächst Tabellenzweiter.

Erzgebirge Aue schob sich durch ein 1:1 (0:0) beim VfB Lübeck auf den dritten Platz nach vorne. Cyrill Akono (53.) traf für die Schleswig-Holsteiner. Marvin Stefaniak (73., Foulelfmeter) gelang der Ausgleich. Lübecks Janek Sternberg (90.+5) sah die Gelb-Rote Karte.

Der FC Ingolstadt und der 1. FC Saarbrücken trennten sich 2:2 (1:1). Benjamin Kanuric (28.) markierte das 1:0 für die Schanzer, Patrick Schmidt (29./56.) sorgte für die zwischenzeitliche Wende für die Saarländer. Jannik Mause (60.) traf zum 2:2.

Der SC Verl bezwang den SC Freiburg II 3:2 (3:2). Am Freitag hatte der MSV Duisburg 1:1 (1:1) gegen Aufsteiger SSV Ulm gespielt.