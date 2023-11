Nach dem Tod von Agyemang Diawusie wird es vor den Spielen in der 3. Liga am 17. Spieltag eine Gedenkminute geben.

Nach dem Tod von Agyemang Diawusie wird es vor den Spielen in der 3. Liga am 17. Spieltag eine Gedenkminute geben. Zudem empfahl der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Mannschaften, "am Wochenende mit Trauerflor aufzulaufen. Die gesamte Liga ist in Gedanken bei Diawusies Hinterbliebenen, Freunden, Mitspielern und Trainern", wie es in einer Mitteilung hieß.

Diawusie war am Dienstag im Alter von 25 Jahren an einem "plötzlichen Herztod, mutmaßlich ausgelöst durch einen viralen Infekt mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung", gestorben, wie Jahn Regensburg bekannt gab.

Der Tabellenführer wird trotz der großen Trauer wie geplant am Sonntag gegen den SC Freiburg II (16.30 Uhr/MagentaSport) spielen, nachdem sich der Klub "mit dem engsten persönlichen und familiären Kreis des verstorbenen Spielers ausführlich und ergebnisoffen ausgetauscht und abgestimmt", hatte, wie es in einer Mitteilung hieß.