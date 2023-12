Wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung hat Fußballprofi Simon Handle die Nacht zum Montag im Krankenhaus in Regensburg verbracht.

Fußballprofi Simon Handle vom Drittligisten Viktoria Köln hat die Nacht zum Montag im Krankenhaus in Regensburg verbracht. Es bestand Verdacht auf eine Gehirnerschütterung.

Handle war beim 1:1 zwischen dem SSV Jahn und der Viktoria am Sonntagnachmittag in der zweiten Halbzeit längere Zeit behandelt worden, nachdem er benommen liegen geblieben war. Nach Angaben der Viktoria auf SID-Anfrage soll Handle am Montag voraussichtlich aus der Klinik entlassen werden.