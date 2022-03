Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat sich am 29. Spieltag schwer getan und ist im Ostduell gegen den Halleschen FC nur zu einem 1:1 (0:0) gekommen.

Köln (SID) - Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat sich am 29. Spieltag schwer getan und ist im Ostduell gegen den Halleschen FC nur zu einem 1:1 (0:0) gekommen. Torjäger Baris Atik schoss zu allem Überfluss einen Handelfmeter neben das Tor (25.).

Jason Ceka (71.) erzielte das Führungstor für den FCM. Elias Löder (80.) gelang jedoch noch für den HFC der Ausgleich. Magdeburg blieb aber auch im 15. Spiel in Folge ungeschlagen.

Da Verfolger 1. FC Kaiserslautern beim VfL Osnabrück einen 1:0 (0:0)-Erfolg landete, verkürzte sich der Rückstand auf Magdeburg auf zwölf Punkte. Terrence Boyd (78.) erzielte das Tor des Tages für die Roten Teufel.

Dritter ist Eintracht Braunschweig mit schon 17 Zählern Abstand zu Magdeburg. Osnabrück rutschte durch die Heimniederlage auf Platz sieben ab. Der SV Wehen Wiesbaden unterlag zu Hause gegen die Würzburger Kickers 0:1 (0:0).

Magdeburg hatte am Samstag ein Zeichen der Solidarität an die von Russland überfallene Ukraine gesendet. Der Spitzenreiter lief in den ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb auf.

"Fußball überwindet Grenzen, aber er grenzt nicht aus. Wer Gewalt ausübt, wer Menschen und Menschenrechte verletzt, verlässt diese Gemeinschaft", teilte der FCM mit: "Aus der Geschichte haben wir gelernt, dass Krieg Leid bedeutet, Hass und Elend. Und dass es keinen Krieg geben darf. Der 1. FC Magdeburg verurteilt den kriegerischen Angriff auf die Ukraine. Wir stehen in unserer Haltung fest an der Seite der Menschen vor Ort."

Im Abstiegskampf landete Ex-Bundesligist MSV Duisburg einen 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Viktoria Köln. Alaa Bakir (69.) und Julian Hettwer (71.) schossen die Tore für die Zebras.

Borussia Dortmund II unterlag dem Tabellenletzten Türkgücü München 0:1 (0:0). Der SC Freiburg II gewann 1:0 (1:0) gegen den FSV Zwickau.