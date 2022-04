Die Talfahrt des SV Meppen in der 3. Fußball-Liga geht ungebremst weiter. Die Emsländer verloren am Freitag 0:4 gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Meppen (SID) - Die Talfahrt des SV Meppen in der 3. Fußball-Liga geht ungebremst weiter. Die Emsländer verloren am Freitag 0:4 (0:2) gegen den SV Wehen Wiesbaden und sind bereits seit neun Spielen sieglos. Mit 39 Punkten stehen sie in der Tabellen jenseits von Gut und Böse, nachdem sie Anfang des Jahres noch im Aufstiegsrennen gewesen waren.

Wiesbaden hat sieben Zähler mehr, aber noch sechs Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Johannes Wurtz (11.), Thijmen Goppel (45.+1), Lucas Brumme (64.) und John Iredale (80.) erzielten die Tore für die Hessen.