Der VfL Osnabrück ist erfolgreich in die neue Saison in der 3. Fußball-Liga gestartet.

Osnabrück (SID) - Der VfL Osnabrück ist erfolgreich in die neue Saison in der 3. Fußball-Liga gestartet. Die Niedersachsen setzten sich im Eröffnungsspiel mit fünf Neuzugängen in der Startelf verdient mit 1:0 (0:0) gegen den MSV Duisburg durch.

Sven Köhler (82.) erlöste die Gastgeber spät mit einem Traumtor aus 25 Metern. Zuvor hatten die Osnabrücker vor 14.000 Zuschauern an der Bremer Brücke beste Tormöglichkeiten vergeben. Ein sehenswerter Fallrückzieher von Ba-Muaka Simakala landete im Duisburger Tor, wurde wegen einer Abseitsstellung aber zurückgenommen (17.). Der erfahrene Robert Tesche (136 Bundesligaspiele) scheiterte nach der Pause mit einem Kopfball am Pfosten (59.).

Am Samstag starten dann unter anderem Traditions-Aufsteiger Rot-Weiss Essen (gegen die SV Elversberg) und Absteiger Dynamo Dresden (gegen 1860 München) in die neue Spielzeit. Dazu steigt das Derby zwischen dem Aufsteiger VfL Oldenburg und dem SV Meppen.