Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Fußball-Liga wieder den zweiten Tabellenplatz hinter dem souveränen Tabellenführer SV Elversberg erobert.

Ingolstadt (SID) - Der SV Wehen Wiesbaden hat dank eines Hattricks von Benedict Hollerbach innerhalb von elf Minuten in der 3. Fußball-Liga wieder den zweiten Tabellenplatz hinter dem souveränen Tabellenführer SV Elversberg erobert. Der SVWW gewann am Sonntag 3:2 (0:0) bei Aufsteiger SpVgg Bayreuth, Hollerbach traf in der 50., 53. und 61. Minute. Alexander Nollenberger (81.) und Christoph Fenninger (90.+9) brachten die Gastgeber noch einmal heran.

Mit 44 Punkten beträgt der Rückstand von Wehen auf Elversberg weiterhin neun Punkte, die Hessen wiederum haben zwei Zähler Vorsprung auf den SC Freiburg II auf Platz drei.

Der VfL Osnabrück hat derweil seinen Siegeszug fortgesetzt. Die Niedersachsen kamen durch ein 4:1 (3:1) beim FC Ingolstadt zum siebten Dreier hintereinander, die Schanzer kassierten hingegen die fünfte Pleite in Serie.

Erik Engelhardt (2.) schoss die Gäste früh in Führung, aber Calvin Brackelmann (19.) glich aus. Ein Eigentor von FCI-Torwart Marius Funk (26.) brachte die Osnabrücker wieder in Führung, erneut Engelhardt (45.+2) und Omar Traore (73.) erhöhten auf 4:1. Der VfL schob sich mit 37 Punkte auf den fünften Tabellenplatz nach vorne.