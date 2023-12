Herbstmeister Jahn Regensburg hat sich zum Hinrundenabschluss der 3. Fußball-Liga ein 2:2 (0:0) beim Pokalschreck 1. FC Saarbrücken erkämpft. Noah Ganaus (70./86.) erzielte beide Tore für den SSV Jahn. Die Oberpfälzer haben jetzt 42 Punkte auf dem Konto und weisen derzeit zwei Zähler Vorsprung auf Verfolger Dynamo Dresden auf.

"Das war ein sehr enges Spiel. Wir können von Glück reden, dass wir in der ersten Halbzeit nicht hinten liegen", sagte Jahn-Coach Joe Enochs bei MagentaSport, "mit der zweiten Halbzeit bin ich völlig zufrieden. Die Jungs haben da Gas gegeben und sind zweimal in Führung gegangen."

Am Sonntag verkürzte Dresden durch ein 4:2 (1:0) beim Abstiegskandidaten MSV Duisburg den Rückstand. Paul Will (5.), Stefan Kutschke (54.), Tom Zimmerschied (56.) und Robin Meißner (83.) erzielten die Tore für die Sachsen, die den zweiten Sieg in Folge feierten. Kolja Pusch (45.+2) und Robin Müller (87.) trafen für den MSV. Die Zebras belegen mit 13 Zählern den vorletzten Tabellenplatz.

Den dritten Platz übernahm Aufsteiger SSV Ulm durch das 3:0 (2:0) beim SC Verl. Der FC Ingolstadt behielt im Verfolgerduell gegen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen mit 4:0 (0:0) die Oberhand. Waldhof Mannheim holte durch das 3:0 (2:0) gegen Erzgebirge Aue drei Punkte. Die Kurpfälzer waren in den zehn Spielen davor ohne Sieg geblieben.

Borussia Dortmund II gewann mit 2:1 (2:0) gegen den Halleschen FC. Im Spätspiel am Samstagabend setzte sich die SpVgg Unterhaching 3:2 (1:1) gegen Preußen Münster durch. Aaron Keller (68.) erzielte das Siegtor für die Münchner Vorstädter.

Rot-Weiss Essen hat zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zwei Niederlagen bezwang der ehemalige Bundesligist den Aufsteiger VfB Lübeck am Freitagabend mit 1:0 (1:0).