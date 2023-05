Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Liga seine Chancen auf den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gewahrt.

Der ehemalige Erstligist gewann am 35. Spieltag beim abstiegsbedrohten VfB Oldenburg mit 1:0 (0:0) und belegt mit 62 Punkten den fünften Tabellenplatz.

Marvin Cuni (85., Foulelfmeter) schoss das Siegtor für die Gäste. Dynamo Dresden und der Wehen Wiesbaden" itemprop="name" />SV Wehen Wiesbaden rangieren nur jeweils einen Zähler davor.

Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Viktoria Köln und Dortmund II" itemprop="name" />Borussia Dortmund II 1:1 (0:1). Can Özkan (28.) traf für die Schwarz-Gelben, Mike Wunderlich (71.) glich für die Rheinländer aus.