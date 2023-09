Der MSV Duisburg hat in der 3. Fußball-Liga den Befreiungsschlag leichtfertig verspielt und eine ganz bittere Niederlage kassiert.

Der MSV Duisburg hat in der 3. Fußball-Liga den Befreiungsschlag leichtfertig verspielt und eine ganz bittere Niederlage kassiert. Im Heimspiel gegen den SC Verl verloren die weiterhin sieglosen Duisburger trotz 2:0-Führung mit 2:3 (2:1) und bleiben mit drei Punkten auf einem Abstiegsplatz. Verl (7 Punkte) kletterte dank des überragenden Mael Corboz auf Platz zwölf.

An der Wedau erwischten die Zebras durch die Treffer von Joshua Bitter (9.) und Sebastian Mai (13.) einen Glanzstart. Durch den Doppelpack von Kapitän Corboz (45./56.) kamen die Verler zum Ausgleich, ehe Corboz in der Nachspielzeit (90.+3) mit seinem dritten Tor zum Sieg für die zum dritten Mal in Folge ungeschlagenen Verler traf.