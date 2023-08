Viktoria Köln startet mit einem Sieg in die neue Saison der dritthöchsten Spielklasse deutschlands.

Viktoria Köln hat in der 3. Fußball-Liga zum Auftakt die Tabellenspitze übernommen. Das Team von Trainer Olaf Janßen gewann am Samstag 3:1 (1:1) gegen den SC Verl. Ebenfalls einen Dreier holte 1860 München beim 2:0 (1:0) gegen Waldhof Mannheim. Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen startete mit einem 0:0 bei Aufsteiger VfB Lübeck.

Die Viktoria geriet zunächst sogar in Rückstand, doch David Philipp (35.), Donny Bogicevic (58.) und Patrick Koronkiewicz (72.) sorgten für den Sprung auf Platz eins. Direkt dahinter folgen die Münchner Löwen, die sich nach einem Eigentor von Jan-Christoph Bartels (12.) und einem Treffer von Fynn Lakenmacher (56.) durchsetzten.

Keinen Sieger gab es auch zwischen Aufsteiger Preußen Münster und Borussia Dortmund II (0:0) sowie zwischen Jahn Regensburg und der SpVgg Unterhaching (1:1).

Ab 16.15 Uhr erwartet zudem Dynamo Dresden den Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld, bereits am Freitag hatte der Hallesche FC das Auftaktspiel gegen Rot-Weiss Essen mit 2:1 (2:0) gewonnen. Am Sonntag stehen drei weitere Begegnungen an.