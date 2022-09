Der kriselnde Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue treibt den Umbruch in der Klubführung voran.

Aue (SID) - Der kriselnde Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue treibt den Umbruch in der Klubführung voran. Am Mittwoch verkündeten die Sachsen die Verpflichtung des früheren Aue-Profis Matthias Heidrich (44) als Sportlichen Leiter. In den vergangenen Jahren hatte Heidrich beim 1. FC Köln als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums gearbeitet.

Zuletzt hatte der langjährige Vereinspräsident Helge Leonhardt persönliche Konsequenzen aus dem Saisonstart mit nur drei Punkten aus neun Spielen gezogen und war zurückgetreten. In der Folge musste auch Cheftrainer Timo Rost gehen.