Zweitligaabsteiger Arminia Bielefeld hat einen neuen Trainer für den Neuaufbau in der 3. Fußball-Liga gefunden. Mitch Kniat wechselt vom Lokal- und künftigen Ligarivalen SC Verl auf die Alm. Der 37-jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025, Verl hatte zuvor dem Wunsch des Trainers nach Vertragsauflösung entsprochen.

"Mein Dank gilt dem SC Verl für die kurzfristige Verständigung über den Wechsel", sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel: "Mitch war in unserem ersten Gespräch direkt Feuer und Flamme für die Aufgabe." Kniat folgt auf Uwe Koschinat, dessen Vertrag nach dem Abstieg erwartungsgemäß nicht verlängert worden war.

Kniat bringe "genau die Eigenschaften und die Begeisterung mit, die für das Profil des neuen Arminia-Cheftrainers wichtig sind", sagte Mutzel und präzisierte: "Eine klare Spielidee mit viel Ballbesitz, hohem Pressing und offensiver Ausrichtung, absolute Begeisterung für die Arbeit mit jungen Spielern und das Heranführen von Talenten aus dem Nachwuchs sowie eine tiefe Kenntnis der 3. Liga. Durch seine positive Art und seine überzeugende Ansprache wird er nach meiner Auffassung alle im Team erreichen."

Kniat hatte Verl 2022 zurück in die 3. Liga geführt und mit dem Underdog souverän die Klasse gehalten. Bielefeld hat zwei Abstiege in Folge hinter sich, in der vergangenen Saison verschliss der DSC in der 2. Bundesliga drei Trainer.