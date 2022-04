Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig muss im Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Samstag auf Trainer Michael Schiele verzichten.

Braunschweig (SID) - Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig muss im Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Samstag (14.00 Uhr) auf Trainer Michael Schiele verzichten. Der Coach hat sich nach einem positiven Coronatest in häusliche Isolation begeben. Schiele wird in Wiesbaden von Co-Trainer Matthias Lust vertreten.