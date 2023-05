Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang verlor in der 3. Liga beim bereits abgestiegenen SV Meppen und verpasste den Sprung auf Platz drei.

Dynamo Dresden droht die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga zu verspielen. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang unterlag zum Abschluss des 37. Spieltags in der 3. Liga beim bereits abgestiegenen SV Meppen mit 1:4 (1:0) und verpasste den Sprung auf Platz drei, der zum direkten Aufstieg berechtigt.

Die Sachsen gehen nun mit einem Punkt Rückstand auf den VfL Osnabrück und den SV Wehen Wiesbaden in das Saisonfinale am Samstag. Spitzenreiter SV Elversberg hat den Aufstieg bereits sicher, der zweitplatzierte SC Freiburg II darf nicht hoch. Bei einem Sieg in Meppen hätte Dresden nur noch das Heimspiel gegen Absteiger VfB Oldenburg gewinnen müssen, um ein Jahr nach dem Abstieg die Zweitliga-Rückkehr perfekt zu machen.

Dynamo ging durch Ahmet Arslan (24., Foulelfmeter) in Führung. Doch nach Gelb-Rot gegen Kyu-Hyun Park (68.) gaben die Gäste das Spiel aus der Hand. Bruno Gabriel Soares (69.), Sascha Risch (78.), Jonas Fedl (82.) und Marek Janssen (90.+2) trafen für Meppen.