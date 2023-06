Stürmer Dennis Borkowski geht auch in der kommenden Saison für Dynamo Dresden auf Torejagd. Der Drittligist verlängerte die Leihe des 21-Jährigen.

Stürmer Dennis Borkowski geht auch in der kommenden Saison für Dynamo Dresden auf Torejagd. Der Fußball-Drittligist verlängerte die Leihe des 21-Jährigen, der noch bis 2025 bei RB Leipzig unter Vertrag steht. Borkowski bestritt in der vergangenen Saison 30 Drittligapartien für Dresden, in denen er sieben Tore erzielte und vier weitere Treffer vorbereitete.