Spitgzenreiter 1. FC Magdeburg ist in der 3. Fußball-Liga erneut gestolpert.

Berlin (SID) - Spitzenreiter 1. FC Magdeburg ist in der 3. Fußball-Liga erneut gestolpert. Durch das enttäuschende 1:2 (0:1) beim zuvor elf Spiele in Folge sieglosen Abstiegskandidaten Viktoria Berlin blieb der frühere Europacup-Gewinner schon zum dritten Mal in den vergangenen vier Spielen ohne Erfolgserlebnis.

Magdeburg hat im Rennen um die beiden Direktaufstiegsplätze vor seinen letzten neun Begegungen nur noch acht Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Eintracht Braunschweig. Berlin verließ durch seinen ersten Sieg des Jahres die Abstiegszone.

Nach Berlins Führung durch Jakob Lewald (19.) bedeutete der Treffer von Soufian Benyamina (46.) unmittelbar nach Wiederanpfiff die Entscheidung zugunsten des Aufsteigers. Magdebugs Anschlusstor durch Kai Brünker (76.) kam zu spät.

Viktoria rückte durch seinen Überraschungssieg auf den ersten Nichtabstiegsplatz vor. Dafür fiel der SC Verl in die Abstiegszone zurück.