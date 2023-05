Der MSV Duisburg hat auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga beseitigt.

Der MSV Duisburg hat auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga beseitigt. Der ehemalige Bundesligist besiegte Erzgebirge Aue" itemprop="name" />Erzgebirge Aue am 35. Spieltag mit 3:0 (1:0) und kann damit aufatmen. Auch Erzgebirge Aue" itemprop="name" />Aue dürfte trotz der Niederlage gerettet sein.

Benjamin Girth (23.), Niklas Kölle (62.) und Kolja Pusch (65.) erzielten die Treffer der Gastgeber. Duisburg ist damit seit fünf Spielen ungeschlagen.