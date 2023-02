Oldenburg (SID) - Fußball-Drittligist 1860 München hat im ersten Spiel mit Interimstrainer Günther Gorenzel durch das 2:2 (0:0) beim VfB Oldenburg am Sonntag nur einen Punkt geholt und eine 2:0-Führung in der Schlussphase aus der Hand gegeben.

Erik Tallig (58.) und Marcel Bär (83.) schossen ein 2:0 der Münchner Löwen bei den Niedersachsen heraus. Doch Manfred Starke (90.) und Pascal Richter (90.+4) gelangen noch die Treffer zum Ausgleich. Der TSV 1860 ist Tabellensechster.

Der bisherige Sport-Geschäftsführer Gorenzel hatte unter der Woche die Nachfolge des erfolglosen Michael Köllner angetreten. Zuletzt hatte es nur vier Punkte aus sieben Punktspielen mit Köllner gegeben.

Vor 19.200 Fans im ausverkauften Stadion an der Hafenstraße trennten sich Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg am Sonntag im Derby 1:1 (0:0). Jose-Enrique Rios Alonso (53.) traf zum 1:0 für RWE, Moritz Stoppelkamp (89.) glich per Freistoß aus.