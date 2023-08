Fußball-Drittligist Hallescher FC muss für unbestimmte Zeit auf Niklas Kreuzer verzichten, bei dem am Freitag ein Hodentumor entdeckt wurde.

Fußball-Drittligist Hallescher FC muss für unbestimmte Zeit auf Niklas Kreuzer verzichten, bei dem am Freitag ein Hodentumor entdeckt wurde. "Diese Nachricht trifft den Verein tief. Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Spieler stehen für uns immer an erster Stelle. Wir unterstützen Niklas in jeder Hinsicht, sei es bei der medizinischen Behandlung, der psychologischen Betreuung oder der Organisation von Unterstützungsmaßnahmen", sagte Sportdirektor Thomas Sobotzik.

Der Klub sei fest davon überzeugt, "dass Niklas den gleichen Kampfgeist und die Entschlossenheit, die er auf dem Spielfeld zeigt, auch im Umgang mit dieser Herausforderung an den Tag legen wird", betonte der Ex-Profi. Man stehe in engem Kontakt mit dem Spieler und dessen Familie, "um ihnen in dieser schwierigen Zeit die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen", teilte der Klub mit.