Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat auf seine Niederlagenserie reagiert und sich von Trainer Guerino Capretti getrennt. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, sahen sich die Verantwortlichen nach sechs Pleiten in Folge zu diesem Schritt "gezwungen". Capretti (41) hatte seit seinem Amtsantritt Anfang Februar in zehn Spielen lediglich einen Sieg geholt.

"Aufgrund der sportlichen Talfahrt müssen wir handeln, um schnellstmöglich Punkte einzufahren und das Team wieder in die Erfolgsspur zu bringen", sagte Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer. Der FCI befinde sich "aktuell in einem Schlüsselmoment, in dem wir alles daransetzen werden, die Kurve zu bekommen, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten."

Am Montag hatte Ingolstadt gegen 1860 München mit 1:3 verloren. Als Tabellen-14. beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz noch sechs Punkte. Vorerst wird der bisherige Co-Trainer Maniyel Nergiz die Verantwortung übernehmen. Eine längerfristige Lösung auf der Trainerposition will der FCI "zeitnah vermelden".