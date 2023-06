Rekordtorschütze Fabian Klos geht mit Arminia Bielefeld in die 3. Fußball-Liga.

Rekordtorschütze Fabian Klos geht mit Arminia Bielefeld in die 3. Fußball-Liga. Wie der DSC am Montag mitteilte, verlängerte der 35 Jahre alte Angreifer seinen auslaufenden Vertrag um eine weitere Spielzeit. Klos war 2011 auf die Alm gewechselt, in 420 Pflichtspielen für die Ostwestfalen erzielte er 171 Tore.

"Fabian Klos ist ein Typ, er ist geradeaus und verlässlich", sagte Geschäftsführer Christoph Wortmann: "Wir sind davon überzeugt, dass er für unsere völlig veränderte Mannschaft auf und neben dem Platz einen hohen Stellenwert haben wird. Fabi steht wie kein Zweiter für Identifikation, Vereinstreue und Nahbarkeit."

Klos, der Bielefeld eigentlich schon am Ende der Erstligasaison 2021/22 hatte verlassen wollen, erklärte: "Mein Anspruch an mich selbst ist es, beim Neuaufbau einer Mannschaft zu helfen, die uns allen wieder Spaß macht und alle Arminen gerne ins Stadion gehen lässt."

Kapitän Klos hatte nach dem Relegationshinspiel beim SV Wehen Wiesbaden (0:4) harsche Kritik an der eigenen Mannschaft geäußert. Nach dem 1:2 und dem feststehenden Abstieg erklärte er seine Bereitschaft zu bleiben.