Der VfL Osnabrück ist mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Die Niedersachsen gewannen gegen Dortmund II" itemprop="name" />Borussia Dortmund II 2:1 (0:0) und entrissen dem Wehen Wiesbaden" itemprop="name" />SV Wehen Wiesbaden noch den sicher geglaubten direkten Aufstieg. Die Hessen hatten nach dem 1:0 (1:0) gegen den Halleschen FC bereits auf dem Platz mit den Fans gefeiert, müssen nun aber in die Relegation.

"Das sind Schalke-Bayern-Dimensionen. Ein Wechselbad der Gefühle", sagte Wiesbadens Co-Trainer Nils Döring und erinnerte damit an das Bundesligafinale 2001, als Schalke die Meisterschaft verfrüht gefeiert hatte.

Den Titel in der 3. Liga sicherte sich der SV Elversberg durch ein 2:1 (2:1) über Viktoria Köln. Den Durchmarsch hatte das Überraschungsteam bereits zuvor geschafft. Zweiter wurde der Freiburg II" itemprop="name" />SC Freiburg II, die Breisgauer dürfen als zweite Mannschaft allerdings nicht aufsteigen.

Für Osnabrück drehten Ba-Muaka Simakala (90.+4) und Jannes Wulff (90.+6) die Partie und sorgten für den siebten Aufstieg des VfL in die eingleisige 2. Bundesliga.

Die Hoffnungen des 1. FC Saarbrücken und von Dynamo Dresden erfüllten sich am 38. Spieltag nicht. Beiden reichte ihre 2:1-Siege nicht, weil sich die Konkurrenten keinen Patzer erlaubten.