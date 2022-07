Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Torwart Pelle Boevink vom VfB Oldenburg verpflichtet und sofort wieder an die Niedersachsen weiterverliehen.

Paderborn (SID) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Torwart Pelle Boevink vom VfB Oldenburg verpflichtet und sofort wieder an die Niedersachsen weiterverliehen. Der 24-jährige Niederländer war mit dem VfB in der vergangenen Saison in die 3. Liga aufgestiegen.

Um dem 1,90 Meter großen Keeper weitere Spielpraxis zu geben, wird er für die Saison 2022/2023 an die Oldenburger ausgeliehen. "Pelle weist eine stattliche Größe auf und passt mit seinem mutigen, offensiven ausgerichteten Torwartspiel optimal zu unserem Fußball. Wir werden seine Entwicklung in dieser Saison genau verfolgen und freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagte SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.