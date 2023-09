Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken muss mindestens sechs Monate auf den schwer verletzten Routinier Patrick Schmidt verzichten. Der frühere Heidenheimer hatte sich am Sonntag beim 0:0 bei der SpVgg Unterhaching einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen, Schmidt muss mehrmals operiert werden.

Wie der Verein mitteilte, sei Schmidt bereits in einem ersten Eingriff in München "mit Fixateuren auf eine notwendige zweite Operation am Ende dieser Woche vorbereitet" worden.