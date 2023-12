Novum im deutschen Fußball: Erstmals in einem Pflichtspiel hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die sogenannte "RefCam" eingesetzt. In der Drittliga-Partie zwischen Arminia Bielefeld und 1860 München (2:0) trug Schiedsrichter Daniel Schlager die Spezialkamera, die am Headset der Unparteiischen montiert ist und den Spielverlauf aus Sicht der Referees zeigt. Der Einsatz sei in Abstimmung mit den beiden beteiligten Klubs erfolgt.

"In erster Linie geht es bei der Entwicklung der RefCam allerdings nicht um den Unterhaltungswert" für die Zuschauer, teilte der DFB mit, "sondern um zusätzliche Transparenz für die Öffentlichkeit sowie weitere Schulungs- und Verbesserungsmöglichkeiten" für Schiedsrichter: "Durch die neue Perspektive auf dem Spielfeld soll mehr Verständnis für die schwierige Aufgabe der Unparteiischen geschaffen werden."