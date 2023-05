Die Eisbären Berlin haben Torhüter-Überraschung Jonas Stettmer vom deutschen Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt verpflichtet. Wie der Klub am Sonntag bekannt gab, erhält der 21-Jährige einen Zweijahresvertrag und trägt künftig die Rückennummer eins. In der abgelaufenen Saison hatten die Eisbären als Titelverteidiger überraschend den Einzug in die Play-offs verpasst.

Stettmer hatte als dritter Torhüter der Ingolstädter im Finale um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey-Liga ( DEL) überzeugt. Beim 4:3-Sieg des ERC dritten Play-off-Endspiel gegen Red Bull München" itemprop="name" />Red Bull München avancierte er zum Matchwinner, letztlich verlor Ingolstadt die Serie 1:4.

Der gebürtige Straubinger kommt aus dem ERC-Nachwuchs und gab mit 18 Jahren sein DEL-Debüt. In der vergangenen Saison lief Stettmer zusätzlich dank einer Förderlizenz in der DEL2 auf und gewann dort mit den Ravensburg Towerstars die Meisterschaft.

In der DEL-Finalserie gegen München kam er für Ingolstadt insgesamt zu vier Einsätzen. Bei den Eisbären soll Stettmer zunächst auch für den DEL2-Kooperationspartner Lausitzer Füchse auflaufen.