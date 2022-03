Im Rennen um einen Play-off-Platz in der DEL haben die Fischtown Pinguins Bremerhaven die Chance zum Sprung in die Spitzengruppe ungenutzt gelassen.

Köln (SID) - Im Rennen um den sechsten und letzten direkten Play-off-Platz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Fischtown Pinguins Bremerhaven die Chance zum notwendigen Sprung in die Spitzengruppe der Tabelle ungenutzt gelassen. Die Norddeutschen gingen bei Ex-Meister Düsseldorfer EG mit 1:6 (0:1, 1:2, 0:3) unter und konnten damit kein Kapital aus der nächsten Pleite des Tabellensechsten ERC Ingolstadt mit 3:4 (2:1, 0:3, 1:0) bei den Adler Mannheim schlagen.

Die Kurpfälzer hingegen festigten durch ihren vierten Sieg nacheinander ihren Platz in der Verfolgergruppe hinter Spitzenreiter Eisbären Berlin. Gleiches gilt für die Grizzlys Wolfsburg durch ein 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) bei Abstiegskandidat Schwenninger Wild Wings und Red Bull München durch ein 2:1 (0:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung bei den Augsburger Panthern.

Ingolstadt konnte in Mannheim auch eine 2:0-Führung nicht zur Beendigung seiner Negativserie von nunmehr fünf Spielen ohne Erfolgserlebnis verhelfen. Bis zum Ende des Mitteldrittels hatten die Adler die Begegnung zu ihren Gunsten gedreht. Mannheims letztlich entscheidenden Treffer markierte Borna Rendulic (33.).

Auch Bremerhaven hoffte in Düsseldorf nach zuvor schon drei Pleiten in Serie vergeblich auf eine Trendwende. Die DEG hingegen spielte sich in geradezu in einen Rausch und festigte durch ihren zweiten Sieg in Serie nach zuvor drei Niederlagen ihren Pre-Play-off-Rang.

Wolfsburgs Torschützen in Schwenningen waren Trevor Mingoia (10.) und Anthony Rech (50.). München machte nach seinen Problemen in Augsburg während der regulären Spielzeit in der Verlängerung kurzen Prozess mit den Hausherren: Nach nur 29 Sekunden erzielte Zachary Redmond den Siegtreffer der Gäste und verhalf den Münchner nach ihrer vorherigen Pleite bei Schlusslicht Krefelder Pinguine zum sechsten Sieg in den vergangenen sieben Spielen.