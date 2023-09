Die Adler Mannheim haben in der Champions Hockey League die erste Niederlage kassiert. Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister unterlag am dritten Spieltag beim Titelverteidiger Tappara Tampere aus Finnland mit 1:2 nach Penaltyschießen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Petteri Puhakka (27.) brachte die Finnen in Führung, Korbinian Holzer glich kurz vor Ende der regulären Spielzeit aus (56.) und rettete die Mannheimer in die Verlängerung. In der konnte keines der beiden Teams die Entscheidung erzwingen, im Penaltyschießen gelang Nicholas Baptiste schließlich der entscheidende Treffer für den Gastgeber.

Die aktuelle CHL-Saison wird in einem neuen Modus ausgespielt. Statt 32 nehmen nur noch 24 Mannschaften teil. Diese werden nicht wie bisher in Gruppen aufgeteilt, sondern werden in einer "Regular Season" (31. August bis 18. Oktober) in einer Gesamttabelle gelistet. Jede Mannschaft spielt in je drei Heim- und Auswärtsspielen nur noch je einmal gegen sechs verschiedene Gegner. Die besten 16 Teams ziehen in die K.o.-Runde ein.