Der deutsche Eishockey-Meister Red Bull München hat die Vorrunde der Champions Hockey League mit einer Niederlage abgeschlossen. Das bereits zuvor für das Achtelfinale qualifizierte Team von Ex-Bundestrainer Toni Söderholm verlor am Dienstag bei Färjestad Karlstad aus Schweden mit 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) und kassierte die wettbewerbsübergreifend fünfte Pleite nacheinander.

Die Münchner hatten bereits zuvor den Einzug unter die besten 16 klargemacht. Der EHC rutschte durch Niederlagen in den letzten beiden Partien in der Tabelle, die als Setzliste für die K.o.-Runde zählt, jedoch ab und verspielte eine bessere Ausgangslage. Die endgültige Position steht nach den finalen Gruppenspielen am Mittwoch fest.

Chris DeSousa (17.) und Nicolas Krämmer (19.) hatten die zwischenzeitliche 2:0-Führung der Schweden schnell ausgeglichen. Im Schlussdrittel sicherte sich Karlstad mit einem Doppelschlag innerhalb von 23 Sekunden den Sieg.

Auch der ERC Ingolstadt verlor sein letztes Gruppenspiel. Der Vizemeister unterlag Vitkovice Ostrau aus Tschechien mit 0:5 (0:2, 0:1, 0:2). Das Team von Coach Mark French hatte aber wie die Münchner bereits zuvor das Achtelfinal-Ticket gebucht.

Die ebenfalls qualifizierten Adler Mannheim treffen zum Abschluss auf die Slowaken vom HC Kosice. Mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit würde sich der achtmalige deutsche Meister den ersten Platz sichern.