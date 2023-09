Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt hat zum Start in die Champions Hockey League den zweiten Sieg im zweitem Spiel gefeiert. In eigener Halle bezwang das Team von Trainer Mark French den schwedischen Topklub Färjestad Karlstad am Samstag mit 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

Wayne Simpson (5.), Andrew Rowe (15.) und Wojciech Stachowiak (27.) trafen vor 3330 Zuschauern für die Gastgeber. Am Donnerstag war der ERC mit einem 5:3-Auswärtserfolg bei den Rouen Dragons aus Frankreich gestartet.

In der aktuellen CHL-Saison wird mit einem neuen Modus gespielt. Statt 32 nehmen nur noch 24 Mannschaften teil. Diese werden jedoch nicht wie bisher in Gruppen aufgeteilt, sondern werden in einer "Regular Season" (31. August bis 18. Oktober) in einer Gesamttabelle gelistet. Jede Mannschaft spielt in je drei Heim- und Auswärtsspielen nur noch je einmal gegen sechs verschiedene Gegner.