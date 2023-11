Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat zum zehnten Mal den Deutschland Cup gewonnen. Mit nur zwei Vize-Weltmeistern sicherte sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis mit einem 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) zum Abschluss gegen die Slowakei den ersten Platz beim traditionsreichen Heimturnier.

Der Berliner Leo Pföderl (56.) traf vor 4200 Zuschauern in Landshut für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die zum dritten Mal in Folge den Pokal holte. Matej Kaslik (2.) und Lukas Cingel (43.) erzielten die Tore für die Slowaken. Zuvor hatte das runderneuerte Kreis-Team, in dem die meisten Stars fehlten, Dänemark mit 4:1 und Österreich mit 5:3 geschlagen.

Der Straubinger Florian Bugl, der zu seinem ersten Einsatz bei dem Vierländerturnier kam, musste schon nach 66 Sekunden den Puck aus dem Tor holen. Erst im zweiten Drittel spielte die DEB-Auswahl klare Chancen heraus, nutzte sie aber zunächst nicht. Erst im Schlussabschnitt traf sie.

Kreis verzichtete im letzten Spiel wie abgesprochen auf die Spieler der Champions-League-Teilnehmer München, Ingolstadt und Mannheim. So blieben nur sechs Verteidiger, der Bremerhavener Nico Appendino füllte die vierte Sturmreihe auf.