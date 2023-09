Die Düsseldorfer EG hat kurz nach dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga Torhüter Henrik Haukeland langfristig an sich gebunden.

Die Düsseldorfer EG hat nach eigenen Angaben ein "Statement für die Zukunft" gesetzt und kurz nach dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) Torhüter Henrik Haukeland langfristig an sich gebunden. Der Vertrag mit dem Norweger wurde um gleich sechs Jahre bis 2030 verlängert, das gab die DEG am Sonntag bekannt.

Haukeland (28) war im vergangenen Jahr von Red Bull München an den Rhein gewechselt und hatte in der abgelaufenen Saison 51 Hautrunden- und sieben Play-off-Einsätze absolviert. Zum Auftakt der neuen Spielzeit unterlag Haukeland am vergangenen Donnerstag mit der DEG bei Meister München mit 2:4. Sein ursprünglicher Vertrag lief bis 2024.