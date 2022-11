Frankfurt am Main (SID) - Aufsteiger Löwen Frankfurt hat sich wegen der aktuellen Verletzungsprobleme für die anstehenden Aufgaben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit den Stürmern Chad Nehring und Jerry D'Amigo verstärkt. Das gaben die Hessen am Montag bekannt.

Der Deutsch-Kanadier Nehring (35), der in der DEL für Bremerhaven, Düsseldorf und Augsburg gespielt hat, kommt vom französischen Erstligisten Bruleurs de Loups Grenoble. D'Amigo lief von 2018 bis 2020 für Ingolstadt und in der vergangenen Saison für die DEG auf, der 31-Jährige hat 31 Partien in der NHL absolviert.

"Wir sind sehr froh darüber, dass wir in dieser Situation, mit einigen langfristigen Ausfällen, kurzfristig reagieren konnten und mit Chad Nehring und Jerry D'Amigo zwei erfahrene DEL-Veteranen für uns gewinnen konnten", sagte Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: "Beide Spieler sind vielseitig einsetzbar und werden uns viel frische Energie als auch einiges an weiterer DEL-Erfahrung bringen." Zur Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.