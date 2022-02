Augsburg (SID) - Die Augsburg Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Cheftrainer Mark Pederson entlassen. Auch sein Assistent Pierre Beaulieu wurde freigestellt. Grund sei die fehlende Weiterentwicklung der Mannschaft, teilte der Klub am Montag mit.

"Wir sehen in dieser Phase der Saison Handlungsbedarf. Wir benötigen dringend Resultate, um schnellstmöglich unsere Ziele zu erreichen", sagte Lothar Sigl, geschäftsführender Gesellschafter der Panther. Die Panther befinden sich momentan auf Tabellenplatz elf.

Einen neuen Trainer wollen die Augsburger noch in dieser Woche präsentieren. Der neue Headcoach soll erstmalig beim nächsten Spiel am 13. Februar in Iserlohn hinter der Bande stehen.