Die Eisbären Berlin bleiben trotz einer Niederlage im 500. Spiel von Nationalspieler Marcel Noebels in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) weiter Tabellenführer. Der Hauptstadtklub unterlag am Freitag im umkämpften Spitzenduell gegen die Straubing Tigers mit 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Vizeweltmeister Noebels rettete die Berliner 10,2 Sekunden vor Schluss in die Overtime, in der er dann aber mehrere Großchancen auf den Sieg ausließ.

Zuvor hatten der deutsche WM-Held Frederik Tiffels (9.) und Ty Ronning (14.) die Gastgeber zweimal in Führung gebracht. Nach den Toren von Philip Samuelsson (11.), Matt Bradley (21.) und Tim Brunnhuber (23.) sah Straubing schon wie der sichere Sieger aus, bevor Noebels doch noch traf. Im Penaltyschießen behielt dann Straubing die Nerven. Die Eisbären liegen mit 21 Zählern einen Punkt vor den Tigers.

Meister Red Bull München musste dagegen am zehnten Spieltag bereits die vierte Saisonniederlage hinnehmen. Das Team von Ex-Bundestrainer Toni Söderholm verlor nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions Hockey League unter der Woche mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg. Nolan Zajac (22.) erzielte das entscheidende Tor. Mit 16 Punkten liegen die Münchner nur auf Rang sieben.

Die Adler Mannheim sind nach dem 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven hinter Berlin, Straubing und den Schwenninger Wild Wings Vierter (20 Punkte). Kris Bennett stach beim achtmaligen Meister mit einem Doppelpack heraus.

Die Kölner Haie kassierten beim 4:6 (2:2, 1:1, 1:3) bei den Löwen Frankfurt zum dritten Mal nacheinander mindestens fünf Gegentore. Nach dem starken Saisonstart und der zwischenzeitlichen Tabellenführung wurde die Mannschaft des früheren Bundestrainers Uwe Krupp auf Rang neun (15 Punkte) durchgereicht. Auch beim rheinischen Rivalen Düsseldorfer EG läuft es nicht. Die DEG bleibt nach dem 2:5 (1:2, 0:0, 1:3) in Schwenningen weiter Tabellenletzter (6).